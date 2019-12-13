ادراج عنصر الضيافة بزيارة اربعينية الامام الحسين (ع) ضمن قائمة التراث الثقافي للبشرية

2019/12/13 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- حسن الساعدي

ادرجت اليونسكو، عنصر الضيافة خلال زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

جميل هو

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