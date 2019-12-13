خريطة جديدة تظهر شكل اليابسة أسفل الجليد في أنتاركتيكا

2019/12/13 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم خريطة جديدة تُظهر شكل اليابسة أسفل الجليد في أنتاركتيكا، مساعدة قيّمة للعلماء في مجال التنبؤ بتأثير الاحترار العالمي على القارة المتجمدة.

ويقول علماء الجليد في

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