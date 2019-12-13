الشابندر يعلق على رفع دعوى قضائية ضده: بداية جيدة للتخلي عن لغة القتل

2019/12/13 | 15:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

علق السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الجمعة، على قيام احد نواب تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتقديم شكوى قضائية ضده.

وكتب الشابندر، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اطلعت عليها "الغد برس"، قائلا "اسعدني كثيرا خبر تقدم احد نواب سائرون التابع للتيار الصدري بشكوى قضائية ضدي، عسى ان تكون بداية جيدة للتخلي عن لغة القتل والسحل والحرق والتمثيل بالجثث والتعليق التي تصلني يوميا عشرات المرات".

وتابع: "احترم المشتكي واثق بنزاهة القضاء وادافع عن رأيي حتى يقضي الله امرا كان مفعولا".

وطالب النائب عن تحالف سائرون، حسن رزاق الجحيشي، في وقت سابق، هيئة الادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد الشابندر على خلفية ما صدر عن الأخير بتسجيل صوتي ضد المتظاهرين، وبتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين وفق المادة ٢١٢ والمادة ٢٢١ من ق ع، وكذلك إقامة دعوى ضده وفق المادة ٤٣٣/١ ق ع بتهمة القذف والتشهير بالمتظاهرين السلميين في الإعلام.

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