نائبة تتهم محافظ الديوانية ونائبيه باستغلال أوضاع البلاد واسبتدال المدراء بأقاربهم

2019/12/13 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اتهمت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، الجمعة (13 كانون الاول 2019)، محافظ الديوانية زهير الشعلان...





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