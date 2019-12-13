عنصر ضيافة زيارة اربعين الامام الحسين (ع) ضمن قائمة التراث الثقافي للبشرية

2019/12/13 | 15:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادرجت اليونسكو، عنصر الضيافة خلال زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية....

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