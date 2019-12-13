2019/12/13 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت لقناة الحرة الجمعة، بأن أصحاب القبعات الزرق والذين يشرفون على حماية ساحة التحرير تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة أشخاص متهمين بتنفيذ هجوم ساحة الوثبة.وذكرت القناة أن هناك توجيها صدر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة دون أن يذكر أي تفاصيل عن التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الجريمة.وأظهرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“القبعات الزرق” يعتقلون 4 أشخاص على صلة بحادثة الوثبة في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“القبعات الزرق” يعتقلون 4 أشخاص على صلة بحادثة الوثبة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).