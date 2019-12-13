2019/12/13 | 15:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت قناة "الحرة" الامريكية يوم الجمعة أن أصحاب القبعات الزرقاء والذين يشرفون على حماية ساحة التحرير تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة أشخاص متهمين بتنفيذ هجوم ساحة الوثبة.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله اليوم ان هناك توجيها صدر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة دون أن يذكر أي تفاصيل عن التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الجريمة.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس شابا وقد تعرض للركل والضرب.

وقام متظاهرون بربط جسده الهامد على عمود مرور بينما وثقت الحشود الأحداث على هواتفهم، ليتم سحله في الشارع بعدها.

وكان رجل الدين الشيعي ذو النفوذ مقتدى الصدر قال إنه إذا لم يتم تحديد هوية من قتلوا الرجل في غضون 48 ساعة، فإنه سيأمر ميليشياته، "سرايا السلام"، بمغادرة الساحة.

ويتم نشر أعضاء "سرايا السلام" في الساحة لحماية المتظاهرين، ويشار إليهم في الساحة باسم "القبعات الزرقاء".

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