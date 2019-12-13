متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين كركوك وبغداد

2019/12/13 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر أمنية في محافظة #كركوك، اليوم الجمعة، بأن متظاهرين في ناحية “تازة” أغلقوا الطريق الدولي الرابط بين المحافظة وبغداد.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن «المتظاهرين […]

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