2019/12/13 | 15:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورديان يفوزان بمقعدين في البرلمان البريطاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورديان يفوزان بمقعدين في البرلمان البريطاني) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورديان يفوزان بمقعدين في البرلمان البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).