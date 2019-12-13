غداً.. مواجهة عربية خالصة في مونديال الأندية

2019/12/13 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العربية غداً السبت، لمتابعة القمة الكروية العربية المثيرة بين الهلال السعودي والترجي التونسي في الدور الثاني لبطولة كأس

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