روسيا تعتقل 5 دواعش

2019/12/13 | 16:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الأمن الروسي، اليوم الجمعة، القبض على 5 مسلحين من أنصار "داعش" في موسكو خططوا لأعمال إرهابية.

وجاء في بيان جهاز الأمن: "كشفت عناصر الأمن الروسي إلى جانب الشرطة الروسية في موسكو عن نشاط خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والمحظور في روسيا..



تشمل مواطنين روسيين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية".

وأفد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، مطلع الشهر الجاري، القبض على اثنين من القادة الإرهابيين التابعين لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي المحظور في روسيا، في مدينتي موسكو وتشيلابينسك.

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