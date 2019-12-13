توقعات الأبراج الأسبوعية: تفرحون بعد فترات من الضغوطات والمصاعب

2019/12/13 | 16:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليكم توقعات الأبراج الأسبوعية من 14 الى 20 كانون الاول

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

يحمل اليك التأثيرات النارية مفاجآت ولقاءات حلوة ويعدك بتحقيق الرغبات المهنية والتزود بكل الحيوية والنشاط للأقدام على مشاريع جديدة والثقة بان طموحاتك ستتحقق مع وجود القمر في برج الاسد الناري الى جانب الشمس في برج القوس الصديق ما يجعلك تطل على اسبوع من الازدهار المادي والبريق المعنوي فتحتفل بجديد، وتضاعف الجهود التي تثمر نتائج ممتازة فتشعر انك حقّقت المرتجى تبدو النجم في كل مكان كما يتسلّط الضوء على الشؤون المالية، فتستفيد من حظ مضاعف يرافقك لفترة ليست ببسيطة.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد لا تكون التأثيرات العاطفية مشرقة بسبب وجود الزهرة في برج خصمك الجدي ما يزيد برودة بالعواطف ومزاجية وعصبية وتصرفات غير مفهومة على صعيد علاقاتك الاجتماعية أو صداقاتك.



تعيش فترة من الانعزال والوحدة او علاقات سريّة وعواطف متكتّمة مطلوب منك مراجعة حساباتك قبل ان تتصرف بتهور.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

الحظ يتقدم باتجاهك كلما اقتربنا من فصل الشتاء تسعد مواليد الثور في التخلّص من الأعباء الكثيرة والضغوط ولانحسار موجة المعاكسات والعراقيل.



كما تزودك الشمس من برج الجدي ابتداء من يوم 21 بجاذبية مميزة وتساعدك على ايجاد الحلول لبعض المشاكل المالية والمهنية خاصة اذا كنت من مواليد العشرية الاولى سوف تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا.



تكون افكارك واضحة وتسمح لك الظروف بنقاش كل المواضيع التي تهمك.



تحسم امورك وتقرر مسارك وتكون انت سيد المواقف.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تشغلك أمور عاطفية وتدعم علاقتك الحالية.



تكون لك الكلمة الفصل وتميل الى الانفتاح والعطاء، الأمر الذي يقربك من الحبيب وينعش الروابط مجدداً.



انها فترة جميلة وايجابية ومناسبة لمشاركة الحبيب في نشاطاته ولتمضية الوقت معًا ولتبادل الأحاديث على اختلاف وجهات نظرها.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

لا يناسبك القمر في برج الاسد والشمس في برج القوس ما يجعل بداية اسبوع تحمل عدة وجوه متناقضة يشتد القلق فتعمل بصورة بطيئة وتتراجع امام بعض العوائق ولو كانت صغيرة كذلك توحي الاجواء بالارتباك وعدم الاستقرار.



تتعرّض لبعض المتاعب الصغيرة والمتلاحقة والتي تقلق راحتك او تثير غضبك.



حاول ان تضبط اعصابك وان تتفهم الآخرين بدون توجيه انتقادات قاسية.



لكن مع انتقال الشمس الى الجدي اي الى مكان مناسب لبرجك تكون قد انتهيت من معاكسات كثيرة وتهديدات وحوادث وعراقيل على كافة المستويات.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الجدي اي في معاكسة مع برجك لذلك لا تتدخل في مسائل لا تعنيك لا سيّما اذا كان لديك خلاف مع الحبيب.



تكون الظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور ولا سيّما الحسّاسة منها.



قد تدخل في نقاشات مع الحبيب حول مسائل مالية تتعلق بمصاريف منزلية او ادارية او ربما استشفائية.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تبحث هذا الاسبوع عن نجاحك المهني اولا فتسير امورك المالية بشكل أفضل وربما تسعى لكسب الاموال وتبدو مرتاحا للتطورات والنتائج فترتفع المعنويات وتصفو الاجواء فتستعيد عافيتك منتصرًا على التعب والاحباط لكي تستقبل الحظ العائد اليك.



قد يتحقق حلم وتتسوّى قضايا عالقة بحيث تقتحم الساحات الأصعب والادق وتستفز الاحداث بدون خوف من فشل ومع ثقة بالنفس.



لكن مما لا شك فيه انه ابتداء من يوم 19 ستتراجع الحظوظ وتشل الحركة بعض الشيء بسبب انتقال برج الاسد ما يجعلك مترددا وطارحا الاسئلة على نفسك ومضطرا للإجابة عن بعض التساؤلات.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تجتاز فترة رائعة على الصعيد العاطفي، تُتاح لك فرصًا للتسلية والمشاركة في المناسبات السعيدة.



تعيش اجواء رومانسية وتمارس سحرك على من حولك فتكسب القلوب والاعجاب، تغريك المغامرات اكثر من الاستقرار في غالب الاحيان.



وقد تأخذك الى خارج البلاد وتفتح الباب امام علاقات مع اجانب وغرباء ايضًا.



يحمل اليك هذا الاسبوع بعض اللقاءات الحلوة والعاطفة الجياشة.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تبلغ اهدافك بسلام في هذا الاسبوع الواعد تحت تاثيرات القمر الجديد من برجك والشمس من برج القوس اينما توجهت تصادف التأييد والترحيب ما يزرع الفخر في نفسك والشعور بالارتياح تبدو مزهوًّا بنفسك، مقبلاً على الدنيا بارتياح وفرح وسعادة فتلمع عيناك وتحملان سرًّا.



تحصل على ترقية او مكافأة او تسوية لنزاع او ربح مفاجئ.



يسطع نجمك ويسعى اليك الآخرون.



يحالفك الحظ في العمليات المالية فتُقدم عليها متفائلاً واثقًا ومدعومًا من السلطات والمراجع النافذة، ويحمل اليك الحظ فرصًا سعيدة واستثنائية.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الشخصي لا تزال تنعم باجواء عاطفية جيدة تكثر المناسبات والاحتفالات واللقاءات والاجتماعيات المزدهرة، لكنك تميل الى التفلّت من ارتباطات جديدة هذا الاسبوع.



تسعى الى الحرية ولا تصبو الى زواج او ارتباط.



قد تشارك بأعراس وافراح.



تستعيد السلام والثقة بالنفس.



انت ترتاح لأجواء الحنان والمودّة، لكنك تسعى بالمقابل الى ان يحترم الآخرون حرّيتك واستقلالك عن اي قيد.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تبدأ الاسبوع مع اجواء سلبية مهيمنة بسبب القمر الجديد والشمس في برج الاسد في مواجهة برجك وقد تمر بفتراتٍ صعبة وها إنّ الضغوط تلاحقك.



تنتظرك أحداث لم تكن في الحسبان قد تشعر بالقلق وعدم الاستقرار وتحتاج الى مَن يقف الى جانبك يواسيك ولو بكلمات.



يعاكسك الحظ ويعرقل بعض الاتصالات في حياتك المهنية.



ابتداء من يوم 21 تتحرر من المعاكسات وتنتهي الخلافات مع انتقال الشمس الى برج الجدي الصديق الذي يساعدك على فتح قنوات جديدة مع بعض الفئات وعلى كسب الاعجاب والترويج لمواهبك وكفاءاتك وايصالها الى اشخاص نافذين.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تشعر ببعض الاستياء او بعدم الرضى وقد تعيش بعض الاوهام وتبتعد عن الواقع او تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي في هذه الفترة اذ تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرفاته، وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الامان، او تنظر الى نجاح للزوج بعين قلقة.



قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، فانتبه وكُن متيقّظًا.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يجذبك كل ما هو جديد تتبنى فكرة او فلسفة او قضية انسانية تدافع عن المواقف والآراء وتلاحق الاهداف بكثير من الدقة فتحقق احلامك وتبني اطارًا جديدًا لعلاقاتك واتصالاتك وتوجّهاتك.



تستقطب المستثمرين وتخطّط لبرامج ومشاريع جديدة، وقد تحقق ارباحًا عن طريق بيع الاراضي والعقارات والاعمال التأمينيّة والمصرفية، او التجارية او الاتصالات مع الخارج.



كذلك يساهم بعض الافرقاء والجماعات والفئات التي تنتمي اليها بتأمين ازدهارك وإطلاق مشاريعك.



يرافقك الحظ فتطل على فترة مثمرة وإطلاق مشاريع ناجحة ومثمرة بمساهمة الاصدقاء.



بالرغم من الاجواء الايجابية عليك التنبه انه ابتداء من تاريخ 21 ستدخل في دوامة من المواجهات والاشكالات بسبب انتقال الشمس الي برج الجدي الترابي ويحذرك من ارتكاب الاخطاء والتسرع او التحدي.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تعيش اوقاتًا سعيدة في الحب كما في الصداقة، وتحرّكك انفعالات تستعذبها فتبدو فرحًا مبتسمًا، مسرورًا بأجواء الحنان التي تحيطك من كل صوب.



تلمس حرارة عند المقرّبين وتحب هذا التقارب واجواء الودّ التي تغمر علاقاتك.



يساعدك الحب على التفاوض بشأن اتفاقات عائلية لا بدّ منها، فتقدّم التنازلات وكذلك يفعل الطرف الآخر، وتحاول ان تسوّي مشكلة مع أحد الاولاد او افراد العائلة.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يحملك المشتري من برج الجدي الى سابع سماء بحيث تتوفر لك بعض الفرص والاتصالات المفيدة، الجيدة والمناسبة لكي تحلق بمعنويات جيدة وقدرات هائلة فتحصل على مكافأة او جائزة فتكون على موعد مع تغييرات مالية في الاسلوب والاستراتجية التي تدفعك الى القيام بما أجّلته طويلاً.



كما تجد مصادر تحقيق المكاسب عبر بعض المؤسسات المالية او التجارية.



انك تطل على فترة مزدهرة، تحمل اليك نفوذًا وترقية او تقدّمًا في مجال الاعمال..



يبقى عليك التنبه من وجود القمر في الميزان في عطلة الاسبوع فكن حذرا جدا انها فترة دقيقة جدا.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تكون محط الاهتمام والأنظار فتزدهر حياتك الاجتماعية بشكل ملفت، وتكثر المناسبات والاحتفالات التي توفّر لك فرص اللقاءات المميّزة وتبرز موهبتك في عقد صداقات جديدة وروابط مع الآخرين.



تأسر القلوب وتبدو سعيدًا، وتكون على موعد مع حب كبير، أمّا الصداقات فتلعب دورًا كبيرًا في قرارات تتخذها او توجّهات يفرضها القدر.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تفرح للأجواء وترتاح من هموم اثقلت حياتك الان اصبحت تعبر عن افكارك ومشاعرك بدون خوف لذلك انت تنتمي الى الابراج الاكثر حظا هذا الاسبوع مع وجود القمر الجديد في برج الاسد والشمس في برجك لترتفع اسهمك يجعلك متحمّسًا تتمتع بالنفوذ الكافي، لكي تولّد لنفسك الظروف التي تريد، أو لكي تغيّر الأحوال الى المنحى الافضل لك.



تشعر بالسعادة، وتسير نحو أهدافك بحماسة فائقة وسرعة استثنائية.



تحركك طاقة كبيرة، لكي تكسر الحواجز وتسوّي المشاكل.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

هناك حب فجائي يلوح في الافق ثم يزول بسرعة، ما يعني عدم استقرار في حياتك العاطفية.



حتى العلاقات الحالية فقد تعرف قطيعة مفاجئة بسبب لقاءات جديدة.



انتبه يا عزيزي فقد تتعرض الى ازمة او جرح في حياتك العاطفية.



كما من الممكن ان تواجه بعض العراقيل لذلك عليك ان تعيد النظر في علاقاتك العاطفية وتعرف كيف تختار الشريك.



عندما ينتقل الزهرة الى برج الدلو الصديق كي تخف الانفعالات.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تتزامن بداية الاسبوع مع قمرا جديدا في برج الاسد بالاضافة الى تجمع الكواكب في القوس ما يولد مفاجآت او صدمات كما تحذرك حركة الكواكب من مجازفات واخطار وحوادث قد تتعرض لانقلابات في الاوضاع او لتصرّفات غريبة من قبل بعض المحيطين، او ربّما تواجَه برفض لعرض عمل لك، او يصدمك موقف لأحد المحيطين.



عليك ان تتصرف بليونة وعدم فرض وجهة نظرك تجنّبًا لإثارة الخلافات.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تمارس جاذبية قصوى تلفت الانظار فتتم لقاءات ممتعة وقد تحظى باهتمام أحد الاشخاص وتمتن الروابط وتزدهر العلاقات وتتشعّب الاحتفالات والمناسبات والمصادفات الجميلة.



تتمتع بجاذبية استثنائية فتُتاح لك فرص لكسب القلوب وترك تأثير هائل على مَن تصادفه، وربما تباشر بعلاقة عاطفية جديدة اذا كنت خاليًا.

حظك هذا الاسبوع برج الدلو على الصعيد المهني:

تسهل حياتك في بداية هذا الاسبوع وتجد نفسك أكثر اطمئناناً وانضباطاً.



سيساعدك هذا القمر الجديد من الاسد على تحديد المزيد من الأهداف ومن ثم العمل من اجل الوصول الى تحقيقها.



وسيمد يد المساعدة وتلوح لك بفرص عديدة ومفيدة فلا تضيع الوقت ولا الفرص الثمينة.



تختلط عليك الامور وتشعر بشيء من الحيرة ابتداء من تاريخ 22 يسجل الفلك حدثا بارزا هو دخول الشمس الى الجدي ما يحذر من الاوهام او من التوتر والضياع.

حظك هذا الاسبوع برج الدلو على الصعيد العاطفي:

تبدو الشؤون العاطفية معقّدة هذه الفترة، مع وجود الزهرة الى مواجهة برجك من الجدي ما يعني فترة مراجعة الذات وإعادة النظر في الارتباطات وحتى في الزواج والصداقات والعلاقات الاجتماعية.



صحيح أنّك قادر على إحداث تطوير وتغيير، إلاّ أنّ أي قرار يتخذ الآن قد يكون صعب التحقيق.



قد تحيي قصة رومنسية ماضية، أو هي الظروف تحييها مجددا.



ربما تشعر بالخيبة والكآبة وتتألم بسبب تفاعلات وتجاذبات.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

لا يناسبك ابدا وجود الكواكب مجتعمة في القوس اضف الى ذلك القمر الجديد في الاسد ليزيد الطين بلة كن متحفظاً جداً إياك وزج نفسك في ورطة او مغامرة انت بغنى عنها , من المحتمل ان تمر ببعض المعاكسات المعقّدة فتشعر بالانكماش او الانقباض، وتلفت الانظار الى سلبيات شخصيتك.



لكن الخبر الابرز هذا الاسبوع هوانتقال الشمس الي برجح الجدي ما يحمل اليك الدعم لكي تحقق احلامك ولتجني المزيد من الارباح المادية والمعنوية.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تتمتع بجاذبيّة كبيرة فتسجّل انتصارات غرامية اينما ذهبت، وتلتقي بأشخاص مميزين يكسبون اهتمامك او رعايتك.



كما يتحدث عن صدفة تولد الشغف في قلبك ما يجعلك تمارس سحرك وتعبّر عن نفسك بطريقة ملفتة.



تفرح بعد فترات من الضغوطات، فتصحّح علاقتك بأوساط كثيرة وتعالج مشكلة ماضية او خلافًا مع احدهم، ويعود الانسجام الى معظم العلاقات بعد فترة من الاحتكاك.

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