الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

2019/12/13 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

استدعت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، على خلفية تبني مجلس الشيوخ تشريعا يعترف بحصول إبادة الأرمن.

وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن ساترفيلد تم استدعاؤه للإعراب عن احتجاج أنقرة على القرار، الذي نبناه مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، وينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وأثار إجراء مجلس الشيوخ رفضا شديد اللهجة من قبل الحكومة التركية، التي قال وزير خارجيتها، مولود تشاووش أغلو، إن هذا القرار "ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة"، مضيفا أن "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".

وجاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، في نهاية أكتوبر الماضي، على تشريع حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات لدعم القرار مقابل 11 صوتا ضده.

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي ، الجمعة (13 كانون الأول 2019) فوز عبد المجيد تبون رئيساً جديداً للبلاد بعد فوزه بنسبة 58% من الأصوات.

وقال شرفي في مؤتمر صحفي عقده بشأن الإعلان عن نتائج

بغداد اليوم-متابعة

أكدت مديرية الشرطة في باريس، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، أن الشرطة الفرنسية قامت بإطلاق النار على شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض في منطقة "لا ديفانس".

وأفادت وكالة الاخبار "رويترز" بأن "الشرطة

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست.

وذكر جونسون بعد فوزه الساحق في الانتخابات أن "عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 يناير المقبل&

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