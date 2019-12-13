الأمم المتحدة تدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

2019/12/13 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو الدول إلى العمل على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ويحث القرار جميع الأطراف المعنية بالشأن بصورة مباشرة على النظر في إمكانية اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، إذ صوتت مئة وخمس وسبعون دولة لصالح القرار، مقابل ثلاث دول امتنعت عن التصويت، ودولتين صوتتا ضده، هما الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويدعو القرار الدول ذات الصلة للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والامتناع عن تطويرها أو إنتاجها أو اختبارها أو اقتنائها بأي شكل من الأشكال، وعدم السماح بنشر هذه الأسلحة على أراضيها.

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