السلطات البريطانية تفرج بكفالة وشروط عن ملكة جمال المراهقات المتهمة بتمويل الإرهاب

2019/12/13 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفرجت السلطات البريطانية، عن ملكة جمال البلاد للمراهقات، بعد اعتقالها بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، ان أماني نور، ملكة جمال بريطانيا للمراهقات، قد نفت خلال مثولها أمام القضاء، تقديم تبرعات غير مشروعة بقيمة خمسة وثلاثين جنيها استرلينيا، للمساعدة في تمويل الإرهاب، وادعت أنها تعتقد بأن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للنساء والأطفال في سوريا، مبينة ان القاضي وهيئة المحلفين، وضعت شخصية الفتاة السابقة قبل التحول، إضافة الى عمرها الصغير بعين الاعتبار، واتخذت قرار الإفراج عنها، مقابل كفالة مالية وعدة شروط، من بينها حظر التنقل، ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر، وتسليم جواز سفرها للمحكمة، بانتظار الجلسة النهائية، في العشرين من الشهر الجاري.

وكانت نور البالغة من العمر واحد وعشرين عاما، قد اعتقلت بتهمة تمويل جماعات إرهابية محظورة، بعد ان تزوجت عبر الإنترنت من مقاتل ينتمي لتنظيم داعش، وعثور الشرطة اثناء تفتيش منزلها، على تذكرة طيران إلى تركيا، التي كانت ستتوجه اليها في طريقها الى سوريا، للقاء زجها على أرض الواقع لأول مرة.

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