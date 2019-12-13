2019/12/13 | 16:41 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يرجح انتقال القنصلية الايرانية بالنجف لمكان بديل ويؤكد: لانستبعد دفع تعويضات لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يرجح انتقال القنصلية الايرانية بالنجف لمكان بديل ويؤكد: لانستبعد دفع تعويضات لها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يرجح انتقال القنصلية الايرانية بالنجف لمكان بديل ويؤكد: لانستبعد دفع تعويضات لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).