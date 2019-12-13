اشتباكات مسلحة في البصرة

2019/12/13 | 16:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مدير مرور البصرة العميد عادل السوداني ان سائق مركبة قام بالاعتداء وسحب مسدسه ورمي اطلاقات نارية تجاه الضباط التابعين لمديريته قرب دوار المفتية وسط المدينة عقب ايقافه لمخالفته اتجاه السير.

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