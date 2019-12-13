اقامة أول قداس في كنيسة جاورجيوس بعربين السورية بعد تحريرها

2019/12/13 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم اليوم الجمعة، أول قداس في قاعة تابعة لكنيسة جاورجيوس للروم الأرثوذكس في عربين بريف دمشق السوري بعد تحرير المدينة من الإرهاب وذلك تمهيداً للبدء

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