6 مليار دولار عجز موازنة الكويت في 8 أشهر

2019/12/13 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الموازنة العامة في الكويت عجزا بقيمة 1.83 مليار دينار (نحو 6 مليار دولار) بنهاية فترة الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل

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