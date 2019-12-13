2019/12/13 | 16:41 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاى نيوز: مجهولون يشعلون النيران فى مخيم اعتصام وسط كربلاء بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكاى نيوز: مجهولون يشعلون النيران فى مخيم اعتصام وسط كربلاء بالعراق) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكاى نيوز: مجهولون يشعلون النيران فى مخيم اعتصام وسط كربلاء بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).