الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي

2019/12/13 | 16:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام يمنية، اليوم الجمعة، بأن الحوثيين أسقطوا استطلاع تابعة للتحالف العربي في منطقة جازان.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان، شرق جبل الإم بي سي في منطقة جازان.

وأكد المتحدث أن "هناك تطويرا مستمرا لقدراتنا الدفاعية من أجل حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل".

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