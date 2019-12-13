رئيس وزراء تركيا السابق يؤسس حزب المستقبل وينتقد منح الصلاحيات الواسعة لرئيس البلاد

2019/12/13 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داوود أوغلو، انتقادات شديدة للنظام الرئاسي الذي أقرته تركيا العام الماضي.

وتعهد أوغلو في تصريح، عقب يوم واحد من إعلانه تأسيس حزب المستقبل، بعودة البلاد للديمقراطية البرلمانية، وتوسيع قاعدة الحقوق والحريات، والدفاع عن نظام برلماني خالٍ من الوصاية، مضيفا ان النظام الرئاسي الجديد الذي أقرته تركيا العام الماضي، ومنح أردوغان سلطات واسعة، أدى الى انهيار في المعايير الديمقراطية، على حد تعبيره.

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