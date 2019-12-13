2019/12/13 | 16:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مقاتلو مديرية مكافحة المتفجرات بالحشد الشعبي، الجمعة، احتفالا كبيرا في شوارع بغداد وذلك بمناسبة الذكرى الثانية للنصر على داعش اذ تخلل الاحتفال التجوال بالشوارع بالسيارات المزينة وتشغيل الاهازيج.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية مكافحة المتفجرات بالحشد الشعبي تحتفل بيوم النصر على داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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