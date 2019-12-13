قيادة عمليات نينوى للحشد:ننفذ عمليات استباقية بشكل مستمر لدفع الخطر عن المدينة

2019/12/13 | 16:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الجمعة، أن الحشد ينفذ عمليات استباقية بشكل مستمر لدفع الخطر عن المدينة.وقال معاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي حيدر الهدماوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى , إن “العدو يحاول استغلال الظرف الذي يمر فيه البلد بالوقت الحالي اذ ينفذ بين فترة وأخرى عمليات إرهابية

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