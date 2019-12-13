خطيب الكوفة: الكتل الفاسدة تدرك ان اقرار قانون الانتخابات يسلبها مقومات بقائها

2019/12/13 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رأى امام وخطيب جمعة الكوفة ضياء الشوكي، الجمعة 13 كانون الاول 2019، أن الكتل "الفاسدة&q...





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