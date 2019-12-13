وكالة صدى الاعلام تنشر نص خطبة المرجعية العليا في الصحن الحسيني المقدس

2019/12/13 | 16:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع الحشد الشعبي نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيّد أحمد الصافي في يوم الجمعة (16/ربيع الآخر/1441هـ) الموافق (13/12/2019) أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم مرّت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على داعش في

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