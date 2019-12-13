وزارة الداخلية: اعتقال أفراد عصابة وبحوزتهم أكثر من 1000 حبة مخدرة في الموصل

2019/12/13 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال شبكة متخصصة ببيع وترويج المخدرات في محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مديرية مكافحة المخدرات، التابعة لقيادة شرطة نينوى، تمكنت من القاء القبض على شبكة تتكون من سبعة أشخاص، في مناطق الكرامة وسومر وتل الرمان، بمدينة الموصل، وضبطت بحوزتهم أكثر من ألف حبة مخدرة، وخمس امبولات، واثنتين وعشرين قنينة زجاجية تحتوي موادا طبية، مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، استنادا الى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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