جرحى الحشد ينظمون مسيرة احتفالية في ساحة التحرير بمناسبة الذكرى الثانية للانتصار على داعش

2019/12/13 | 16:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم جرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الجمعة، مسيرة احتفالية في ساحة التحرير بمناسبة الذكرى الثانية للانتصار على داعش.المسيرة طافت التحرير و أكدت بشعاراتها على دعم التظاهرات السلمية ودعم القوات الأمنية وطالبت إخوانهم المعتصمين في ساحات الاحتجاج بتفويت الفرصة على المندسين الذين يحاولون شق وحدة ابناء الشعب العراقي وزرع الفتنة وتشويه صورة الحشد الشعبي

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