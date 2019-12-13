بعد اعتراف مجلس الشيوخ بإبادة الارمن.. انقرة تستدعي السفير الامريكي لديها

2019/12/13 | 16:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى مجلس الشيوخ تشريعا يعترف بحدوث إبادة الأرمن

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