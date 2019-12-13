جوارديولا يملك خيار الرحيل عن السيتي نهاية الموسم

2019/12/13 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يملك المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بندًا في تعاقده الأخير مع مانشستر سيتي الذي وقعه العام الماضي، يتيح له الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن عقد جوارديولا الممتد مع السيتي حتى عام 2021، يتواجد به بند يمكن جوارديولا من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، في حال تنفيذ بعض الشروط التي وضعها النادي.

ورغم امتلاك جوارديولا حق الرحيل، إلا أن مسؤولي مانشستر سيتي لديهم الثقة الكاملة بوفاء المدرب الإسباني بالتزامه حتى نهاية موسم 2021، على الرغم من الموسم الضعيف الذي يمر به حتى الآن، وتأخره عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.

ولن يكتفي السيتي بوعود جوارديولا، حيث بينت الصحيفة أنه يجهز خطة بديلة في حال رحل جوارديولا بنهاية الموسم الجاري، حيث سيكون مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتيو البديل الجاهز، وذلك كونه المفضل لدى إدارة النادي والتي سبق لها الإشادة به في أكثر من مناسبة.

ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن طبيعة تلك الشروط، التي يمكن لجوارديولا تحقيقها في حال رغب الرحيل عن معقل السيتي.

المصـدر: كـووورة

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