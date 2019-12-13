2019/12/13 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكنت فرق الدفاع المدني، من اخماد الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين بكربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هذا ما خلفه حريق مستشفى الحسين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هذا ما خلفه حريق مستشفى الحسين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).