اقرأ ماذا سيحدث اذا إدرجت العسل في نظامك الغذائي؟

2019/12/13 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

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قالت مجلة "سولو بارا موجيرس" الإسبانية أن العسل يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، كما يشمل

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