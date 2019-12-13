سولسكاير: لا نتحدث عن الفوز بالبريميرليج الآن

2019/12/13 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

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سولسكاير

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إنه يحتاج إلى الوقت لتطوير الأداء لكنه يدعم فريقه للمنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز يونايتد على توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في آخر جولتين ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة وبفارق خمس نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وحقق يونايتد نتائج سيئة في أكتوبر/ تشرين الأول وتراجع آنذاك إلى المركز 14 بعد التعادل 1-1 مع ليفربول المتصدر، ما هدد آماله في الوجود بالمربع الذهبي لكن سولسكاير لم يفقد الثقة في لاعبيه.

وقال سولسكاير للصحفيين “ليس سخيفا أبدا (إنهاء الموسم بالمربع الذهبي).



لا نتحدث عن الفوز بالدوري الآن لكن سبق أن قلت إن هذه المجموعة تحتاج إلى الوقت”.

وأضاف “نحتاج إلى التطور كمجموعة..



وسيحدث ذلك لأننا ننتهج الأسلوب الصحيح”.

وتابع “هناك الكثير جدا من المباريات في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان.



لا يمكن بدء النظر إلى النتائج النهائية.



نحتاج إلى أن نواصل ما نفعله..



أثق أن النتيجة ستأتي بعد ذلك”.

وسيخوض يونايتد مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون يوم الأحد قبل أن يلعب في المباريات التالية مع واتفورد ونيوكاسل يونايتد وبيرنلي وآرسنال.

واختتم سولسكاير “إنها فترة حاسمة لنا.



نريد حصد النقاط على أرضنا وأدرك أن إيفرتون بدأ انتفاضة مع المدرب دنكان فيرجسون”.

المصـدر: كووورة

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