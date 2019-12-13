بالصور.. العثور على مقبرتين جديدتين لشهداء الانتفاضة الشعبانية شمال النجف

2019/12/13 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، عن العثور على مقبرتين جديدين شمال المحافظ تعود الى فترة الانتفاضة الشعبانية.

وقال المحافظ في بيان، إن "كوادر دائرة المقابر الجماعية التابعة مؤسسة الشهداء وبمتابعة ميدانية من قبلنا تم الكشف عن هاتين المقبرتين حيث بدأت اعمال التنقيب والبحث".

وبين الياسري ان "المقبرتين تقعان في المنطقة المقابلة لمفرق الكفل على طريق نجف كربلاء والبحث مستمر لاحتمال مؤكد وجود مقابر مجاورة أخرى"، مشيرا الى أن "يوم غد السبت اتمام البحث والتنقيب وبحضور رئيس مؤسسة الشهداء ومؤسسة حقوق الانسان والمنظمات والمؤسسات المعنية وسيتم نشر تفاصيل البحث ونتائجه عبر وسائل الاعلام".

بغداد اليوم _ بغداد

أدرجت "اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي" التابعة لليونسكو، الخدمة والضيافة في الزيارة الأربعينية في كربلاء ضمن قائمتها، خلال اجتماع عقدته في العاصمة الكولومبية يوم أمس الخميس.

وقالت ال

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وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في ناحية تازة أغلقوا الطريق الد

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