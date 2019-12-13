القبض على عصابة استهدفت القوات الأمنية داخل كركوك

2019/12/13 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة كركوك بالعراق، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عصابة سطو مسلح واغتيالات واستهداف القوات الأمنية داخل ا...

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