الكويت تحذر رعاياها: لا صيد بعد اليوم في العراق!

2019/12/13 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق جددت سفارة الكویت لدى بغداد اليوم الجمعة، دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن.واكدت السفارة في بیان تلقت “يس عراق” نسخة منه، على “ضرورة التقید والالتزام بالقوانین المعمول بھا في العراق والتي تحظر القنص (الصید) في عموم الاراضي العراقیة”.واشارت الى أن “مخالف تلك القوانین یقع تحت طائلة العقوبات […]

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