أهالي ناحية تازة يطالبون بحصتهم من التعيينات بمديرية تربية كركوك

2019/12/13 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم العشرات من مواطني ناحية تازة بمحافظة كركوك، تجمعا للمطالبة بحصتهم من التعيينات.

وذكرت مصادر محلية، ان العشرات من الاهالي، نظموا تجمعا سلميا أمام مبنى إدارة الناحية، مطالبين بحصتهم في التعيينات المفتوحة على ملاكات مديرية تربية محافظة كركوك، مبينة ان القوات الأمنية وصلت الى مكان التجمع لحماية المتجمهرين.

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