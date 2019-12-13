2019/12/13 | 17:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صالح العراقي تعليقا على استقالة السوداني من حزب الدعوة: ما تعبر ع

اخبار مباشرة

صالح العراقي تعليقا على استقالة السوداني من حزب الدعوة: ما تعبر علينا كلاواتكم

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح العراقي تعليقا على استقالة السوداني من حزب الدعوة: ما تعبر علينا كلاواتكم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح العراقي تعليقا على استقالة السوداني من حزب الدعوة: ما تعبر علينا كلاواتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).