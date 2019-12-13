بالصور.. مأدبة طعام كبيرة لمتظاهري واسط على أرواح ضحايا التظاهرات

2019/12/13 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

أقام ناشطون في محافظة واسط مأدبة طعام للمتظاهرين في المحافظة، مساء اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، فيما اعلنوا بقائهم في ساحات التظاهر حتى تلبية جميع المطالب التي خروجوا من اجلها.

بغداد اليوم _ بغداد

حذرت حركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي، الجمعة 13 كانون الاول 2019، الولايات المتحدة من "استغلال" الأوضاع التي يمر بها العراق لاستهداف مواقع الحشد الشعبي، فيما أعلنت استعدادها لـ"كل الاحتمالات".

وقال نصر ال

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم الجمعة، ان اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد من داخل الكتل السياسية الحالية يكرس مبدأ المحاصصة.

وقال الربيعي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مطالب المتظاهرين واضحة في

بغداد اليوم - بغداد

رأى امام وخطيب جمعة الكوفة ضياء الشوكي، الجمعة 13 كانون الاول 2019، أن الكتل "الفاسدة" تدرك ان اقرار قانون الانتخابات يسلبها مقومات بقائها، فيما أعتبر قتل المتظاهرين الاحرار في السنك وساحة الخلاني وقبلها في

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