ما حقيقة تعرض المتظاهرين للطعن في كربلاء المقدسة؟

2019/12/13 | 17:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة بالعراق ودائرة صحة المحافظة ، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن إصابة عدد من المتظاهرين "طعناً بالسكاكين"....

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