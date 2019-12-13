“بالفديو”.. المتظاهرون يحضرون الملاذ الاخير لقتيل ساحة الوثبة

2019/12/13 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تبرع عدد من المتظاهرين السلميين في بغداد، بدفن جثة الشاب هيثم الذي قتل في ساحة الوثبة يوم امس، مؤكدين رفضهم الشديد وبرائتهم من اي اعمال عنف تحدث خلال التظاهرات .

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