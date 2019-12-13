القوة الجوية ينهي معسكر تونس وسط تفاؤل بتجاوز المولودية

2019/12/13 | 18:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توجه فريق القوة الجوية بكرة القدم من تونس إلى الجزائر صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمباراته امام مولودية الجزائر والتي ستقام يوم الاثنين المقبل ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الابطال.

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