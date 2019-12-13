بالصور.. المباشرة بتطوير مجسر حيوي شرق بغداد

2019/12/13 | 18:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد عن المباشرة بتطوير مجسر حيوي شرق العاصمة.

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