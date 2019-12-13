بالوثائق.. صدور مذكرات قبض بحق قتلة القيادي في العصائب وسام العلياوي وشقيقه

2019/12/13 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، أوامر قبض بحق عدد من الأشخاص، بتهمة قتل القيادي في حركة عصائب أهل الحق، وسام العلياوي، وشقيقه.

وأظهرت وثائق صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، التابعة لمحكمة التحقيق المركزية، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخ منها، صدور مذكرات قبض بحق 17 شخصاً جميعهم من محافظة ميسان، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وأشارت الوثائق إلى أن "شكاوى قدمت ضد هؤلاء المتهمين في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد".

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