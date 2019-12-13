الفضل شلق - الفساد ٢ – الطائفية عين الفساد

2019/12/13 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق Alfadel Chalak/0/مقالات الفضلالنظام العالمي بؤرة عالمية للفساد.ثقافة تفرض نفسها على جميع سكان الكرة الأرضية.هذا كان موضوعنا في الحلقة السابقة من هذه السلسلة.باختصار شديد في بلدان المركز الرأسمالي يتخذ الفساد أشكالاً قانونية وممارسات أنيقة.هي ما يحسدها عليه أبناء بلدان الأطراف.يحكمون بالقانون مهما كان مركز الشخص.يتمتعون بالحريات مهما هبط مستوى الشخص.يستطيع أي شخص أن يشتم أي شخص دون إ......

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