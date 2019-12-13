2019/12/13 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس هناك دول اخرى شريكة في ارتكاب جريمة النكبة ضد الشعب الفلسطيني وعلى رأس هذه الدول، السعودية، حيث قال اول ملك من آل سعود بانه لا مانع لديه من اعطاء فلسطين لليهود المساكين، فهذا التصريح جريمة قام بها آل سعود وهم مستمرون بالقيام بدورهم المتآمر والعميل والمجرم من خلال سياستهم الاستراتيجية لا بل حلفهم الاستراتيجي العميل مع الامبريالية البريطانية سابقا والآن الامريكية، ومع الصهيونية العالمية.وي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خليل اندراوس - وعد بلفور، ما قبل وما بعد (5)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#خليل اندراوس - وعد بلفور، ما قبل وما بعد (5)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).