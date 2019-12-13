سهيل قبلان - واجب الساعة لجم حكام اسرائيل

2019/12/13 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان برز بالذات في الاشهر الماضية انه كلما ازداد تورط نتن ياهو, في مستنقع الفساد والرشاوى والسرقات الذي نشا فيه اصلا ويرفض الخروج منه, ازداد توجهه اليميني وتعمق تفكيره العنصري وممارساته السادية والاستعلائية من منطلق انه فوق القانون ومن شعب هو فوق الجميع وكل شيء مسموح له في الممارسة ضد الاخر, المتجسد في الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده فبعد سلسلة قوانين عنصرية لم يتورع عن اصدار اوامر لمجلس جث المحلي......

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