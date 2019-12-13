الخارجية التركية تستدعي السفير الأميركي على خلفية اعتراف واشنطن بإبادة الأرمن

2019/12/13 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعت الخارجية التركية، السفير الأمريكي لدى أنقرة، على خلفية قرار مجلس الشيوخ الأميركي، الخاص بالاعتراف بإبادة الأرمن.

وأبلغت الخارجية التركية، السفير الامريكي ديفيد ساترفيلد، احتجاجها على تبني مجلس الشيوخ التابع للكونغرس بالإجماع، تشريعا يتضمن الاعتراف بحصول إبادة جماعية للأرمن، قتل خلالها أكثر من مليون أرمني، في عهد الإمبراطورية العثمانية، واثناء الحرب العالمية الاولى، في وقت وصف فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، القرار الأميركي بأنه مسرحية سياسية، وأنه غير ملزم قانونيا وليس له أية قوة.

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