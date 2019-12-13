الاتحاد الوطني الكردستاني يدين حادثة الوثبة

2019/12/13 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الأحداث التي جرت في ساحة الوثبة، والتي نقلت صورة سيئة عن ما تشهده التظاهرات الشعبية من اعمال عنف من المندسين والخارجين عن القانون.

وطالبت الكتلة في بيان، الجهات الأمنية بتقديم المتورطين للقضاء وحماية المتظاهرين ومنع استهدافهم من قبل أي طرف، ومنع أي أعمال عنف أو محاولات لحرف التظاهرات عن سلميتها وشرعيتها.

كما حذرت الكتلة من أن هذه الأعمال الخطيرة البعيدة عن كل المعايير الإنسانية والأخلاقية هي بمثابة جرس إنذار للجميع لضرورة تداركها ومنع حدوث أزمة لا تحمد عقباها، وسيكون لها تداعيات سلبية على الأمن والسلم المجتمعي، وتجر الشارع العراقي إلى منعطفٍ خطير.

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