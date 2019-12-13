المالية توافق على اعادة افتتاح المصرف الزراعي في الفلوجة

2019/12/13 | 18:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام المصرف الزراعي فرع محافظة الانبار سعد تركي ،الجمعة، عن موافقة وزارة المالية اعادة افتتاح مبنى المصرف للمرة الاولى منذ اكثر من 6 اعوام .

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